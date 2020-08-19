Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерий Цепкало вместе с семьей вылетел из Киева в Польшу.

В ночь на 19 августа он прибыл в Варшаву.

Ранее он не исключил, что после Варшавы направится в Вильнюс.

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Днем 18 августа Цепкало не смог вместе с семьей вылететь из Киева в Польшу, ведь его не пустили на борт самолета польской авиакомпании LOT.

16 августа, после протестов в Беларуси, жене оппозиционера Веронике Цепкало вместе с детьми удалось пересечь границу Украины и скрыться на территории страны.

Накануне ее задержали и удерживали на границе российские пограничники.

Вероника присоединилась к мужу, который раньше тоже убежал от политического преследования на территорию Украины.