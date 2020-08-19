Незареєстрований кандидат в президенти Білорусі Валерій Цепкало разом з сім’єю вилетів з Києва до Польщі.

У ніч на 19 серпня він прибув до Варшави.

Раніше він не виключив, що після Варшави попрямує до Вільнюса.

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Вдень 18 серпня Цепкало не зміг разом з сім’єю вилетіти з Києва до Польщі, адже його не пустили на борт літака польської авіакомпанії LOT.

16 серпня, після протестів у Білорусі, дружині опозиціонера Вероніці Цепкало разом з дітьми вдалося перетнути кордон України і сховатися на території країни.

Напередодні її затримали і утримували на кордоні російські прикордонники.

Вероніка приєдналась до чоловіка, який раніше теж втік від політичного переслідування на територію України.