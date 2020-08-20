Юлия Навальная прилетела в Омск, где ее муж находится в коме.
В реанимацию к мужу ее не пустили. Врачи заявили, что в паспорте нет штампа о браке и поэтому они не семья.
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— Даже если вы жена, пациент согласия на ваше посещение не давал, — процитировала врачей Юлия.
Врачи отказываются предоставить историю болезни Навального. Также не допустили к оппозиционеру его личного врача Анастасию Васильеву.
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Жена Алексея Юля Навальная, его лечащий врач Анастасия Васильева и директор ФБК Иван Жданов прилетели в Омск. В реанимацию их не пускают. Анастасию — без диплома врача и без разрешения службы безопасности, Юлю — потому что паспорт без свидетельства о браке — недостаточное доказательство их с Алексеем родства. «Ну и что, даже если вы жена, пациент согласия на ваше посещение не давал». Прямо так и говорят. Алексея привезли в реанимацию в бессознательном состоянии, сейчас он в коме, когда он должен был дать согласие?! На врачей очевидно давят, они запуганы и только твердят, что состояние Навального не изменилось. Песков при этом комментирует ситуацию заверениями, что лечат Алексея «лучшие врачи». Не знаю, какие здесь врачи, но это обычная станция скорой помощи, тут и близко нет оборудования, необходимого для исследования тех токсинов, которыми могли отправить Навального. Все происходящее чудовищно и вне зависимости от того, лично или нет он отдавал этот приказ, в отравлении Алексея виноват Владимир Путин. Но каждый, кто сейчас не помогает семье и врачам Алексея, тоже берет на себя немного вины за все, что может случиться.
Навальный в больнице
Алексей Навальный попал в больницу в российском городе Омск. Летел в самолете из Москвы в Томск, когда ему стало плохо.
В больнице Навальный впал в кому, его подсоединить к аппарату ИВЛ. Соратники оппозиционера считают, что его отравили токсином.