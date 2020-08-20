Юлия Навальная прилетела в Омск, где ее муж находится в коме.

В реанимацию к мужу ее не пустили. Врачи заявили, что в паспорте нет штампа о браке и поэтому они не семья.

Читайте: Навального могут эвакуировать в Европу — врач

— Даже если вы жена, пациент согласия на ваше посещение не давал, — процитировала врачей Юлия.

Врачи отказываются предоставить историю болезни Навального. Также не допустили к оппозиционеру его личного врача Анастасию Васильеву.

Навальный в больнице

Алексей Навальный попал в больницу в российском городе Омск. Летел в самолете из Москвы в Томск, когда ему стало плохо.

В больнице Навальный впал в кому, его подсоединить к аппарату ИВЛ. Соратники оппозиционера считают, что его отравили токсином.