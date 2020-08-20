До Навального не пускають дружину і особистого лікаря

Юлія Навальна прилетіли до Омська, де її чоловік перебуває у комі.

У реанімацію до чоловіка їх не пустили. Лікарі заявили, що у паспорті немає штампу про шлюб і тому вони не родина.

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– Навіть якщо ви дружина, пацієнт згоди на ваше відвідування не давав, – зацитувала лікарів Юлія.

Лікарі відмовляються надати історію хвороби Навального. Також не допустили до опозиціонера його особистого лікаря Анастасію Васильєву.

Навальний у лікарні

Олексій Навальний потрапив до лікарні у російському місті Омськ. Летів у літаку з Москви до Томська, коли йому стало погано.

У лікарні Навальний впав у кому, його під’єднати до апарату ШВЛ. Соратники опозиціонера вважають, що його отруїли токсином.