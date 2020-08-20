До Навального не пускають дружину і особистого лікаря

Юлія Навальна прилетіли до Омська, де її чоловік перебуває у комі.
У реанімацію до чоловіка їх не пустили. Лікарі заявили, що у паспорті немає штампу про шлюб і тому вони не родина.
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– Навіть якщо ви дружина, пацієнт згоди на ваше відвідування не давав, – зацитувала лікарів Юлія.
Лікарі відмовляються надати історію хвороби Навального. Також не допустили до опозиціонера його особистого лікаря Анастасію Васильєву.
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Жена Алексея Юля Навальная, его лечащий врач Анастасия Васильева и директор ФБК Иван Жданов прилетели в Омск. В реанимацию их не пускают. Анастасию – без диплома врача и без разрешения службы безопасности, Юлю – потому что паспорт без свидетельства о браке – недостаточное доказательство их с Алексеем родства. «Ну и что, даже если вы жена, пациент согласия на ваше посещение не давал». Прямо так и говорят. Алексея привезли в реанимацию в бессознательном состоянии, сейчас он в коме, когда он должен был дать согласие?! На врачей очевидно давят, они запуганы и только твердят, что состояние Навального не изменилось. Песков при этом комментирует ситуацию заверениями, что лечат Алексея «лучшие врачи». Не знаю, какие здесь врачи, но это обычная станция скорой помощи, тут и близко нет оборудования, необходимого для исследования тех токсинов, которыми могли отправить Навального. Все происходящее чудовищно и вне зависимости от того, лично или нет он отдавал этот приказ, в отравлении Алексея виноват Владимир Путин. Но каждый, кто сейчас не помогает семье и врачам Алексея, тоже берет на себя немного вины за все, что может случиться.
Навальний у лікарні
Олексій Навальний потрапив до лікарні у російському місті Омськ. Летів у літаку з Москви до Томська, коли йому стало погано.
У лікарні Навальний впав у кому, його під’єднати до апарату ШВЛ. Соратники опозиціонера вважають, що його отруїли токсином.