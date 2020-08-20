Навального могут эвакуировать в Европу — врач

Российского оппозиционера Алексея Навального, который впал в кому в Омске, нужно эвакуировать в Европу.

Об этом Медузе заявил врач Ярослав Ашихмин, который занимается здоровьем Навального.

Представители оппозиционера договариваются с Ганноверским или Страсбургским госпиталями, чтобы они его приняли.

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— В Ганновере очень хорошая токсикологическая школа, его принять могут. Токсикология — очень специфическая сфера и очень мало школ, которые могут вести пациента, который, вероятно, отравлен каким-то токсином, — заявил врач.

Навального можно отправить в другую больницу, если в самолете будет ЭКМО и ИВЛ.

— У Навального ранее никаких болезней, которые бы могли так декомпенсироваться, не было. Что с ним случилось, я не знаю. Похоже ли это на отравление? Похоже, — додал он.

Отравление Навального

Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву 20 августа. В больнице, куда политика доставили без сознания, заявили, что оппозиционер впал в кому. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Соратники считают, что Алексей Навальный отравлен токсином и медики намеренно скрывают информацию о том, почему политику стало плохо.