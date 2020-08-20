Алексей Навальный: биография и подробности жизни

20 августа российского оппозиционера госпитализировали после экстренной посадки самолета Томск – Москва.

Алексею Навальному стало плохо через некоторое время после того, как он выпил чай в аэропорту.

В штабе Навального заявили о возможном отравлении политика.

В токсикореанимации больницы в Омске политик впал в кому, его подключили к аппарату исскуственной вентиляции легких.

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Биография Навального

Навальный получил известность в России, а также в международных СМИ как критик коррупции, президента России Владимира Путина и его правительства. Он организовал множество демонстраций в защиту реформ и против узурпации власти Путином и его союзниками.

В 2012 году The Wall Street Journal описал Навального как “человека, которого Владимир Путин боится больше всего”.

Навальный был членом Координационного совета российской оппозиции и лидером политической партии Партия прогресса. В сентябре 2013 года баллотировался на выборах мэра Москвы при поддержке партии РПР-ПАРНАС. Он занял второе место с 27% голосов, уступив действующему мэру Сергею Собянину.

Навальный стал известен благодаря своему блогу, размещенному в LiveJournal, но позже переключился на YouTube, где у него почти 4 млн подписчиков, и Twitter, где у него более 2,1 млн подписчиков. В своих блогах оппозиционер публикует видео и документы о коррупции со стороны российских государственных чиновников.

В 2011 году он создал Фонд борьбы с коррупцией.

Российские власти несколько раз арестовывали Навального. Он получил два условных приговора за предполагаемое хищение по двум отдельным делам, один в июле 2013 года, а другой в декабре 2014 года, на пятилетне и 3,5-летне тюремное заключение соответственно. Оба дела считаются сфабрикованными в отместку за его политическую деятельность.

В феврале 2014 года Навального поместили под домашний арест и запретили общаться с кем-либо, кроме его семьи.

В марте 2017 года Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией сняли документальный фильм Он вам не Димон, в котором обвинили бывшего премьер-министра и президента России Дмитрия Медведева в коррупции.

В декабре 2016 года Навальный начал свою кампанию по баллотированию в президенты России на выборах 2018 года, но в декабре 2017 года в участии ему отказала Центральная избирательная комиссия России, а позже Верховный суд России отклонил его апелляцию.

В мае 2018 года он был приговорен к 30 суткам лишения свободы после ареста за участие в несанкционированной акции протеста против Путина в Москве.

Утром 28 июля Навального госпитализировали в больницу из спецприемника, в котором он отбывал наказание, с диагнозом “острая аллергическая реакция”.

Навальный заявил о своем отравлении в спецприемнике.