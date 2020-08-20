Навального можуть евакуювати в Європу – лікар

Російського опозиціонера Олексія Навального, який впав у кому в Омську, потрібно евакуювати до Європи.

Про це Медузі заявив лікар Ярослав Ашихмін, який опікується здоров’ям Навального.

Представники опозиціонера домовляються з Ганноверським або Страсбурзьким госпіталями, щоб вони його прийняли.

Читайте: Людина, яку Путін боїться найбільше: біографія Навального

– У Ганновері є дуже хороша токсикологічна школа, його прийняти можуть. Токсикологія – дуже специфічна сфера і дуже мало шкіл, які можуть вести пацієнта, який, ймовірно, отруєний якимось токсином, – заявив лікар.

Навального можна відправити у іншу лікарню, якщо у літаку буде ЕКМО і ШВЛ.

– У Навального раніше ніяких хвороб, які б могли так декомпенсовувати, не було. Що з ним трапилося, я не знаю. Чи схоже це на отруєння? Схоже, – додав він.

Отруєння Навального

Олексію Навальному стало зле під час польоту з Томська до Москви 20 серпня. У лікарні, куди політика доставили непритомним, заявили, що опозиціонер впав у кому. Його під’єднати до апарату штучної вентиляції легенів.

Соратники вважають, що Олексій Навальний отруєний токсином і медики навмисно приховують інформацію про те, чому політику стало погано.