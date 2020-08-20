Состояние Навального удалось стабилизировать — медики

Медикам удалось стабилизировать состояние Алексея Навального, который впал в кому 20 августа.
Пациента своевременно доставила скорая помощь, ему проводили интенсивные реанимационные мероприятия.
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— На данную минуту могу с осторожностью сказать, что нам удалось его стабилизировать, — заявил заместитель главного врача Анатолий Калиниченко.
Врачи провели все необходимые анализы, связывались для консультаций с федеральными центрами и ведущими экспертами страны.
Отравление Навального
Алексей Навальный потерял сознание во время полета из Томска в Москву, через некоторое время после того, как он выпил чай в аэропорту.
В больнице Навальный впал в кому, его подключили к аппарату ИВЛ.
Соратники оппозиционера хотят эвакуировать его в Европу.
Источник: Фонтанка