Стан Навального вдалося стабілізувати – медики

Медикам вдалось стабілізувати стан Олексія Навального, який впав у кому 20 серпня.

Пацієнта своєчасно доставила швидка допомога, йому проводили інтенсивні реанімаційні заходи.

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– На дану хвилину можу з обережністю сказати, що нам вдалося його стабілізувати, – заявив заступник головного лікаря Анатолій Калініченко.

Лікарі провели усі потрібні аналізи, зв’язувались для консультацій з федеральними центрами і провідними експертами країни.

Отруєння Навального

Олексій Навальний втратив свідомість під час польоту з Томська до Москви, через деякий час після того, як він випив чай ​​в аеропорту.

У лікарні Навальний впав у кому, його під’єднати до апарату ШВЛ.

Соратники опозиціонера хочуть евакуювати його до Європи.

Джерело: Фонтанка