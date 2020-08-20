В Беларуси открыли уголовное дело против оппозиции за захват власти

В Белоруссии возбудили уголовное дело о захвате власти советом оппозиции по статье уголовного кодекса.

Генпрокуратура Руспублики Белорусь подтвердила факт начала дела относительно создания оппозицией Координационного совета.

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— Создание и деятельность Координационного совета направлены на захват государственной власти, а также на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, — заявил генпрокурор Александр Конюк.

По его словам, дело возбуждено по ст. 361 (Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) УК Белоруси. Эта статья предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси 2020 продолжаются до сих пор, начиная с 9 августа. Люди начали выходить на митинги после обнародованных результатов президентских выборов, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко с результатом 80,1% голосов.

Правоохранители задержали более 7 тыс. митингующих за все время протестов, трое погибли.

14 августа был инициирован Координационный совет лидером объединенной оппозиции Беларуси Светланой Тихановською. Лукашенко расценил это как попытку захватить власть в стране со всеми. Вчера, 19 августа, советом была выбрала президиум, в состав которой вошли политики, писатели, общественные деятели.

С 17 августа в стране началась общенациональная забастовка.