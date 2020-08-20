У Білорусі порушили кримінальну справу проти опозиції за захоплення влади

У Білорусії порушили кримінальну справу про захоплення влади радою опозиції за статтею кримінального кодексу.

Генпрокуратура Республіки Білорусь підтвердила факт початку справи щодо створення опозицією Координаційної ради.

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– Створення та діяльність Координаційної ради спрямовані на захоплення державної влади, а також на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь, – заявив генпрокурор Олександр Конюк.

За його словами, справу порушено за ст. 361 (Заклики до дій, спрямованих на заподіяння шкоди національній безпеці Республіки Білорусь) КК Білорусі. Ця стаття передбачає покарання до п’яти років позбавлення свободи.

Протести в Білорусі

Протести в Білорусі 2020 тривають до сьогодні, починаючи з 9 серпня. Люди почали виходити на мітинги після оприлюднених результатів президентських виборів, на яких вшосте переміг Олександр Лукашенко з результатом 80,1% голосів.

Правоохоронці затримали понад 7 тис. мітингувальників за весь час протестів, троє загинули.

14 серпня була ініційована Координаційна рада лідеркою об’єднаної опозиції Білорусі Світланою Тихановською. Лукашенко розцінив це як спробу захопити владу у країні з усіма наслідками. Вчора, 19 серпня, радою була обрала президія, до складу якої увійшли політики, письменники, громадські діячі.

З 17 серпня у країні розпочався загальнонаціональний страйк.