Член координационного совета объединенной оппозиции Беларуси Павел Латушенко, которого уволили из-за поддержки протестов в Беларуси с должности руководителя Купаловского театра, заявил об угрозах.

По его словам, ему угрожали задержанием и силовой расправой в жесткой форме, а для примера рассказывали об избиении митингующих, после чего их госпитализировали.

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Также ночью, 19 августа, дом Павла Латушенко облили красной краской.

— Я уже несколько дней не ночую дома. Моя мама, которая жила вместе со мной, выехала за пределы Беларуси. За вчера я получил ряд угроз и предложений немедленно покинуть страну, — пояснил оппозиционер.

По словам Латушенка, ему предлагали чартерный рейс и дипломатический автомобиль, чтобы уехать из Беларуси с целью его недопущения к Координационному совету.

14 августа Координационный совет был инициирован лидером объединенной оппозиции Беларуси Светланой Тихановською. Лукашенко расценил это как попытку захватить власть в стране со всеми последствиями. Вчера, 19 августа, советом был выбрал президиум, в состав которой вошли политики, писатели, общественные деятели.

Протесты в Беларуси

Протесты в Беларуси 2020 начались после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко, 9 августа и продолжаются до сих пор.

По результатам ЦИК, действующий президент Беларуси набрал 80,1% голосов, а его главный оппонент от оппозиции Светлана Тихановская — 10,12%.

С 17 августа в Беларуси началась общенациональная забастовка, на которую вышло множество предприятий со всей страны.

Сейчас сотрудниками правоохранительных органов задержано более 7 тыс. митингующих. По официальным данным, за все время протестов в Беларуси погибло три человека.

Сейчас большинство мировых лидеров призывают белорусские власти к повторным и справедливым выборам президента при участии международных наблюдателей. Литва уже ввела определенные санкции против Беларуси, запретив въезд в страну Александру Лукашенко и 31 чиновнику.

Источник: TUT.BY

Фото: TUT.BY