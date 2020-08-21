Состояние российского оппозиционера Алексея Навального “несколько улучшилось”, однако остается нестабильным.

Об этом утром 21 августа сообщил главный врач больницы скорой помощи №1 Омска Александр Мураховский.

По его словами, специалисты продолжают работу над пятью рабочими диагнозами состояния Алексея Навального. При этом назвать их главный врач отказался.

Над диагнозом оппозиционеру работают реаниматологи, неврологи и нейрофизиологи, уточнил Мураховский.

Со своей стороны заместитель главврача Анатолий Калиниченко заявил, что ядов и следов их пребывания в крови и моче Навального не выявлено.

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Навальный в коме

Навальному стало плохо 20 августа во время полета из Томска в Москву, из-за чего самолет с ним совершил вынужденную посадку в Омске.

Оппозиционера доставили в больницу, где он находится в коме и на искусственной вентиляции легких.