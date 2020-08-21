Демократ Джо Байден официально принял предложение партии баллотироваться на пост президента США.

Выступая перед народном, он призвал американцев объединиться, чтобы преодолеть эпоху темноты в Америке.

— Настало время для нас всех объединиться. Объединившись, мы преодолеем эту эпоху темноты в Америке, — сказал Байден.

Политик обвинил действующего презиента Трампа в разделении США и проявлениях агрессии.

— Дайте людям свет — и они найдут свой путь. Нынешний президент погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени. Слишком много агрессии, страха, разделения. Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне быть президентом, я буду извлекать из нас только хорошее, а не плохое, я буду союзником света, а не тьмы, — заявил кандидат.

Читайте: Третья попытка и первая женщина: почему Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты

We’ve been tested. This is a critical moment. Tonight, we’ll take the next step to restore leadership to this country and the White House. Watch live: https://t.co/ASV0vXUeQi — Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020

Выбор демократов

19 августа на общенациональном съезде Демократической партии политики утвердили кандидатуру Байдена, как представителя своей политической силы на грядущих выборах, а 20 августа — кандидатуру Камалы Харрис на пост вице-президента США.

В случае победы Джо Байдена она станет первой темнокожей женщиной, которая займет эту должность в Белом доме.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года.