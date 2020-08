Демократ Джо Байден официально принял предложение партии баллотироваться на пост президента США.

Выступая перед народном, он призвал американцев объединиться, чтобы преодолеть эпоху темноты в Америке.

Политик обвинил действующего презиента Трампа в разделении США и проявлениях агрессии.

We’ve been tested. This is a critical moment. Tonight, we’ll take the next step to restore leadership to this country and the White House. Watch live: https://t.co/ASV0vXUeQi

— Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020