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Факты / Мир

Я буду союзником света: Байден согласился стать кандидатом в президенты США

Демократ Джо Байден официально принял предложение партии баллотироваться на пост президента США.

Выступая перед народном, он призвал американцев объединиться, чтобы преодолеть эпоху темноты в Америке.

Джо Байден

— Настало время для нас всех объединиться. Объединившись, мы преодолеем эту эпоху темноты в Америке, — сказал Байден.

Политик обвинил действующего презиента Трампа в разделении США и проявлениях агрессии.

— Дайте людям свет — и они найдут свой путь. Нынешний президент погрузил Америку во тьму на протяжении уже долгого времени. Слишком много агрессии, страха, разделения.

Здесь и сейчас я даю вам слово: если вы доверите мне быть президентом, я буду извлекать из нас только хорошее, а не плохое, я буду союзником света, а не тьмы, — заявил кандидат.

Читайте: Третья попытка и первая женщина: почему Байден выбрал Харрис кандидатом в вице-президенты

Выбор демократов

19 августа на общенациональном съезде Демократической партии политики утвердили кандидатуру Байдена, как представителя своей политической силы на грядущих выборах, а 20 августа — кандидатуру Камалы Харрис на пост вице-президента США.

Камала Харріс

В случае победы Джо Байдена она станет первой темнокожей женщиной, которая займет эту должность в Белом доме.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года.

Фото: Dreamstime

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