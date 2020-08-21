Демократ Джо Байден офіційно прийняв пропозицію партії балотуватися на пост президента США.

Виступаючи перед народном, він закликав американців об’єднатися, щоб подолати епоху темряви в Америці.

– Настав час для нас усіх об’єднатися. Об’єднавшись, ми зможемо і обов’язково подолаємо цю епоху темряви в Америці, – сказав Байден.

Політик звинуватив чинного презиента Трампа у поділі США та проявах агресії.

– Дайте людям світло – і вони знайдуть свій шлях. Нинішній президент занурив Америку в темряву на протязі вже довгого часу. Занадто багато агресії, страху, поділу.

Тут і зараз я даю вам слово: якщо ви довірите мені бути президентом, я буду витягати із нас тільки хороше, а не погане, я буду союзником світла, а не темряви, – заявив кандидат.