Демократ Джо Байден офіційно прийняв пропозицію партії балотуватися на пост президента США.

Виступаючи перед народном, він закликав американців об’єднатися, щоб подолати епоху темряви в Америці.

Політик звинуватив чинного презиента Трампа у поділі США та проявах агресії.

We’ve been tested. This is a critical moment. Tonight, we’ll take the next step to restore leadership to this country and the White House. Watch live: https://t.co/ASV0vXUeQi

— Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020