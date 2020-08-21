Демократ Джо Байден офіційно прийняв пропозицію партії балотуватися на пост президента США.
Виступаючи перед народном, він закликав американців об’єднатися, щоб подолати епоху темряви в Америці.
– Настав час для нас усіх об’єднатися. Об’єднавшись, ми зможемо і обов’язково подолаємо цю епоху темряви в Америці, – сказав Байден.
Політик звинуватив чинного презиента Трампа у поділі США та проявах агресії.
– Дайте людям світло – і вони знайдуть свій шлях. Нинішній президент занурив Америку в темряву на протязі вже довгого часу. Занадто багато агресії, страху, поділу.
Тут і зараз я даю вам слово: якщо ви довірите мені бути президентом, я буду витягати із нас тільки хороше, а не погане, я буду союзником світла, а не темряви, – заявив кандидат.
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We’ve been tested. This is a critical moment. Tonight, we’ll take the next step to restore leadership to this country and the White House. Watch live: https://t.co/ASV0vXUeQi
— Joe Biden (@JoeBiden) August 21, 2020
Вибір демократів
19 серпня на загальнонаціональному з’їзді Демократичної партії політики затвердили кандидатуру Байдена, як представника своєї політичної сили на прийдешніх виборах, а 20 серпня – кандидатуру Камали Харріс на пост віце-президента США.
У разі перемоги Джо Байдена вона стане першою темношкірою жінкою, яка обійме цю посаду у Білому домі.
Вибори президента США заплановані на 3 листопада. Переможець повинен приступити до виконання обов’язків в січні 2021 року.