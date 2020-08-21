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Факти / Світ

Я буду союзником світла: Байден погодився стати кандидатом в президенти США

Демократ Джо Байден офіційно прийняв пропозицію партії балотуватися на пост президента США.

Виступаючи перед народном, він закликав американців об’єднатися, щоб подолати епоху темряви в Америці.

Джо Байден

– Настав час для нас усіх об’єднатися. Об’єднавшись, ми зможемо і обов’язково подолаємо цю епоху темряви в Америці, – сказав Байден.

Політик звинуватив чинного презиента Трампа у поділі США та проявах агресії.

– Дайте людям світло – і вони знайдуть свій шлях. Нинішній президент занурив Америку в темряву на протязі вже довгого часу. Занадто багато агресії, страху, поділу.

Тут і зараз я даю вам слово: якщо ви довірите мені бути президентом, я буду витягати із нас тільки хороше, а не погане, я буду союзником світла, а не темряви, – заявив кандидат.

Читайте: Третя спроба і перша жінка: чому Байден обрав Харріс кандидатом у віце-президенти

Вибір демократів

19 серпня на загальнонаціональному з’їзді Демократичної партії політики затвердили кандидатуру Байдена, як представника своєї політичної сили на прийдешніх виборах, а 20 серпня – кандидатуру Камали Харріс на пост віце-президента США.

Камала Харріс

У разі перемоги Джо Байдена вона стане першою темношкірою жінкою, яка обійме цю посаду у Білому домі.

Вибори президента США заплановані на 3 листопада. Переможець повинен приступити до виконання обов’язків в січні 2021 року.

Фото: Dreamstime

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