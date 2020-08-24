Лукашенко требует увольнения учителей, которые не будут соблюдать идеологию

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует увольнения учителей, которые не будут преподавать согласно государственной идеологии.

Об этом он заявил на совместной встрече с министром образования Игорем Карпенко.

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— В Беларуси есть государственная идеология и учителя должны ее соблюдать, — отметил Лукашенко.

По его словам, те, кто будет следовать общегосударственным принципам будут преподавать и работать, Те, кто не хочет этого делать, в школе не должно быть.

Также Лукашенко отметил, что учителей, которые преподают в рамках государственных принципов надо защищать от нападок.

— Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать и очень активно и жестко их прекращаем. Если кто переметнулся в другой лагерь, нам с этим тоже нужно разбираться, — сказал президент Беларуси.

Накануне Александр Лукашенко сообщил, если шахтеры предприятий не перестанут быть участниками митингов, их будут увольнять и заменять украинском.

На протестах в Беларуси участвуют многие предприятия. Одно из них — Беларуськалий, который считается флагманом горной промышленности страны и одним из крупнейших мировых производителей минеральных калийных удобрений.

Общенациональная забастовка в стране начался 17 августа, его поддержали более 20 госпредприятий.

Источник: БелТа