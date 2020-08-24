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Факты / Мир

Лукашенко требует увольнения учителей, которые не будут соблюдать идеологию

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует увольнения учителей, которые не будут преподавать согласно государственной идеологии.

Об этом он заявил на совместной встрече с министром образования Игорем Карпенко.

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— В Беларуси есть государственная идеология и учителя должны ее соблюдать, — отметил Лукашенко.

По его словам, те, кто будет следовать общегосударственным принципам будут преподавать и работать, Те, кто не хочет этого делать, в школе не должно быть.

Также Лукашенко отметил, что учителей, которые преподают в рамках государственных принципов надо защищать от нападок.

— Защитите учителей от всяких нападок. Мы это уже начали делать и очень активно и жестко их прекращаем. Если кто переметнулся в другой лагерь, нам с этим тоже нужно разбираться, — сказал президент Беларуси.

Накануне Александр Лукашенко сообщил, если шахтеры предприятий не перестанут быть участниками митингов, их будут увольнять и заменять украинском.

На протестах в Беларуси участвуют многие предприятия. Одно из них — Беларуськалий, который считается флагманом горной промышленности страны и одним из крупнейших мировых производителей минеральных калийных удобрений.

Общенациональная забастовка в стране начался 17 августа, его поддержали более 20 госпредприятий.

Источник: БелТа

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