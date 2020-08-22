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Факты / Мир

Власти позже разберутся, кого взять на работу: Лукашенко закрывает бастующие предприятия

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил закрыть бастующие предприятия, начиная с понедельника 24 августа.

Об этом он сказал во время выступления на митинге в свою поддержку в Гродно.

Он заявил, что позже власти разберутся, кого взять на работу.

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— Я прошу губернаторов, председателей исполкомов, если кто-то не хочет работать, не заставляйте — не надо. Но, если предприятие не работает, с понедельника — замок на ворота. Остановим, люди остынут. Разберемся, кого пригласить на это предприятие, — сказал он.

Протесты в Беларуси

9 августа начались протесты в Беларуси. В этот день в стране прошли выборы президента, на которых 80,08% голосов оказались за Александра Лукашенко.

Тысячи белорусов вышли на улицы, протестуя против явных фальсификаций. Он требуют честных выборов и его отставки.

ОМОН избивал и задерживал протестующих и обычных прохожих, которые выходили на улицу в магазин или выгулять собаку.

17 августа единственный соперник Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что готова стать национальным лидером.

Также в этот день в стране объявили общенациональную забастовку. На страйк вышли крупные предприятия и заводы.

По состоянию на 22 августа протесты в Беларуси продолжаются.

Источник: Ruptly

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