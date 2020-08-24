Лукашенко вимагає звільнення вчителів, які не дотримуватимуть ідеології

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагатиме звільнення вчителів, які не викладатимуть згідно державної ідеології.

Про це він заявив на спільній зустрічі з міністром освіти Ігорем Карпенком.

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– У Білорусі є державна ідеологія і вчителі повинні її дотримуватися, – зазначив Лукашенко.

За його словами, ті, хто слідуватиме загальнодержавним принципам викладатимуть та працюватимуть, Ті, хто не хоче цього робити, в школі не повинно бути.

Також Лукашенко зазначив, що вчителів, які викладають у рамках державних принципів треба захищати від нападок.

– Захистіть вчителів від всяких нападок. Ми це вже почали робити і дуже активно та жорстко їх припиняємо. Якщо хтось переметнувся до іншого табору, нам з цим теж потрібно розбиратись, – сказав президент Білорусі.

Напередодні Олександр Лукашенко повідомив, якщо шахтарі підприємств не перестануть бути учасниками мітингів, їх звільнятимуть та замінюватимуть українцями.

На протестах у Білорусі беруть участь багато підприємств. Одне з них – Білоруськалій, який вважається флагманом гірничої промисловості країни та одним із найбільших світових виробників мінеральних калійних добрив.

Загальнонаціональний страйк у країні розпочався 17 серпня, його підтримали понад 20 держпідприємств.

Джерело: БелТа