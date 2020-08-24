Лукашенко вимагає звільнення вчителів, які не дотримуватимуть ідеології

Президент Білорусі Олександр Лукашенко вимагатиме звільнення вчителів, які не викладатимуть згідно державної ідеології.
Про це він заявив на спільній зустрічі з міністром освіти Ігорем Карпенком.
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– У Білорусі є державна ідеологія і вчителі повинні її дотримуватися, – зазначив Лукашенко.
За його словами, ті, хто слідуватиме загальнодержавним принципам викладатимуть та працюватимуть, Ті, хто не хоче цього робити, в школі не повинно бути.
Також Лукашенко зазначив, що вчителів, які викладають у рамках державних принципів треба захищати від нападок.
– Захистіть вчителів від всяких нападок. Ми це вже почали робити і дуже активно та жорстко їх припиняємо. Якщо хтось переметнувся до іншого табору, нам з цим теж потрібно розбиратись, – сказав президент Білорусі.
Напередодні Олександр Лукашенко повідомив, якщо шахтарі підприємств не перестануть бути учасниками мітингів, їх звільнятимуть та замінюватимуть українцями.
На протестах у Білорусі беруть участь багато підприємств. Одне з них – Білоруськалій, який вважається флагманом гірничої промисловості країни та одним із найбільших світових виробників мінеральних калійних добрив.
Загальнонаціональний страйк у країні розпочався 17 серпня, його підтримали понад 20 держпідприємств.
Джерело: БелТа