Беларуская оппозиция стремится к достижению своих целей мирными путями, поэтому готова идти на диалог с властями страны.

Об этом заявила экс-кандидат на пост президента Беларуси Светлана Тихановская.

— Наша задача — добиться выборов мирным путем диалога. Я заявляю, что мы готовы к переговорам с властями, мы готовы назначить переговорщиков, — заявила Тихановская на заседании комитета Европарламента по международным делам.

По ее словам, жертвами протестов стали по меньшей мере шесть человек.

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— Как минимум, шесть человек погибли, десятки пропали без вести. Это происходит в центре Европы, — заявила Светлана Тихановская.

Также она подчеркнула, что революция в Беларуси не носит геополитический характер и не является ни пророссийской, ни антироссийской. Кроме того, акции протестов не связаны с перспективами переориентации Беларуси на ЕС или против него.

Она отметила, что речь идет именно о праве белорусского народа свободно выбирать своих лидеров.

Протесты в Беларуси

Акции протестов в Беларуси прокатились по всей стране, после оглашения итогов президентских выборов. По их результатам главой государства стал Александр Лукашенко.

Протесты в Беларуси продолжаются с 9 августа. Они ознаменовались массовыми задержаниями и жестокими избиениями со стороны правоохранителей. Также в знак протеста работники заводов и предприятий устроили забастовки.

Еще один кандидат в президента Беларуси Светлана Тихановская, которая заняла второе место на выборах, покинула страну.