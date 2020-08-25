Выборы в Беларуси: Тихановская о планах после президентства

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская готова к организации повторных выборов в Беларуси, если станет временным президентом.

— Моя миссия — организовать, сплотить и направить в нужное русло команду специалистов, а именно — на подготовку к новым честным и прозрачным выборам, — отметила Тихановская.

Жалобу в Верховный суд о признании недействительными результатов президентских выборов 9 августа Светлана Тихановская подала в пятницу, 21 августа.

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Со времени приезда в Литву со Светланой Тихановской уже общались президенты ряда стран. Она добавила, что все они выступили в защиту мирных протестующих и очень вдохновились их смелостью.

— Я хочу отметить, что мы открыты для всех. Мы общаемся со всеми лидерами и представителями заинтересованных стран, и никому не откажем в общении.

Главным условием для установления новых экономических и политических связей на международной арене Тихановская назвала независимость Беларуси.

Уже более 10 европейских стран поддержали протесты в Беларуси на официальном уровне и отказались признавать результаты президентских выборов 9 августа, на которых Александр Лукашенко получил 80% голосов, а Светлана Тихановская — 10%.

Тысячи белорусских митингующих вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с продлением президентского срока Лукашенко.

Светлана Тихановская из-за запугивания и угроз уехала в Литву, откуда общается со сторонниками с помощью видеообращений.