Білоруська опозиція прагне досягнення своїх цілей мирними шляхами, тому готова йти на діалог з владою країни.
Про це заявила екс-кандидат на пост президента Білорусі Світлана Тихановська.
– Наше завдання – домогтися виборів мирним шляхом діалогу. Я заявляю, що ми готові до переговорів з владою, ми готові призначити переговірників, – заявила Тихановська на засіданні комітету Європарламенту з міжнародних справ.
За її словами, жертвами протестів стали щонайменше шестеро людей.
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– Щонайменше, шестеро людей загинули, десятки пропали без вісті. Це відбувається в центрі Європи, – заявила Світлана Тихановська.
Також вона підкреслила, що революція в Білорусі не має геополітичного характеру і не є проросійською чи антиросійською. Крім того, акції протестів не пов’язані з перспективами переорієнтації Білорусі на ЄС.
Вона зазначила, що йдеться саме про право білоруського народу вільно обирати своїх лідерів.
Протести в Білорусі
Акції протестів у Білорусі прокотилися країною після оголошення підсумків президентських виборів. За їх результатами главою держави став Олександр Лукашенко.
Протести в Білорусі тривають з 9 серпня. Вони ознаменувалися масовими затриманнями і жорстокими побиттям з боку правоохоронців. Також на знак протесту працівники заводів і підприємств влаштували страйк.
Ще один кандидат у президента Білорусі Світлана Тихановська, яка посіла друге місце на виборах, залишила країну.