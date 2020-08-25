Білоруська опозиція прагне досягнення своїх цілей мирними шляхами, тому готова йти на діалог з владою країни.

Про це заявила екс-кандидат на пост президента Білорусі Світлана Тихановська.

– Наше завдання – домогтися виборів мирним шляхом діалогу. Я заявляю, що ми готові до переговорів з владою, ми готові призначити переговірників, – заявила Тихановська на засіданні комітету Європарламенту з міжнародних справ.

За її словами, жертвами протестів стали щонайменше шестеро людей.

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– Щонайменше, шестеро людей загинули, десятки пропали без вісті. Це відбувається в центрі Європи, – заявила Світлана Тихановська.

Також вона підкреслила, що революція в Білорусі не має геополітичного характеру і не є проросійською чи антиросійською. Крім того, акції протестів не пов’язані з перспективами переорієнтації Білорусі на ЄС.

Вона зазначила, що йдеться саме про право білоруського народу вільно обирати своїх лідерів.

Протести в Білорусі

Акції протестів у Білорусі прокотилися країною після оголошення підсумків президентських виборів. За їх результатами главою держави став Олександр Лукашенко.

Протести в Білорусі тривають з 9 серпня. Вони ознаменувалися масовими затриманнями і жорстокими побиттям з боку правоохоронців. Також на знак протесту працівники заводів і підприємств влаштували страйк.

Ще один кандидат у президента Білорусі Світлана Тихановська, яка посіла друге місце на виборах, залишила країну.