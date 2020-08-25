Вибори в Білорусі: Тихановська про плани після президентства

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська готова до організації повторних виборів у Білорусі, якщо стане тимчасовим президентом.

– Моя місія – організувати, згуртувати та направити у потрібне русло команду фахівців, а саме – на підготовку до нових чесних і прозорих виборів, – зауважила Тихановська.

Скаргу до Верховного суду про визнання недійсними результатів президентських виборів 9 серпня Світлана Тихановська подала у п’ятницю, 21 серпня.

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З часу приїзду до Литви зі Світланою Тихановською вже спілкувалися президенти низки країн. Вона додала, що всі вони виступили на захист мирних протестувальників і дуже надихнулися їхньою сміливістю.

– Я хочу зазначити, що ми відкриті для всіх. Ми спілкуємося з усіма лідерами і представниками зацікавлених країн, і нікому не відмовимо в спілкуванні.

Головною умовою для встановлення нових економічних та політичних зв’язків на міжнародній арені Тихановська назвала незалежність Білорусі.

Вже більше 10 європейських країн підтримали протести у Білорусі на офіційному рівні та відмовилися визнавати результати президентських виборів 9 серпня, на яких Олександр Лукашенко здобув 80% голосів, а Світлана Тихановська – 10%.

Тисячі білоруських мітингувальників вийшли на вулиці, аби висловити незгоду із продовженням президентського терміну Лукашенка.

Світлана Тихановська через залякування та погрози виїхала до Литви, звідки спілкується із прихильниками за допомогою відеозвернень.