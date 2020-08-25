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Тихановська розповіла про плани після оголошення її президентом

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська готова до організації повторних виборів у Білорусі, якщо стане тимчасовим президентом.

– Моя місія – організувати, згуртувати та направити у потрібне русло команду фахівців, а саме – на підготовку до нових чесних і прозорих виборів, – зауважила Тихановська.

Вибори в Білорусі: Тихановська про плани після президентства

Скаргу до Верховного суду про визнання недійсними результатів президентських виборів 9 серпня Світлана Тихановська подала у п’ятницю, 21 серпня.

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З часу приїзду до Литви зі Світланою Тихановською вже спілкувалися президенти низки країн. Вона додала, що всі вони виступили на захист мирних протестувальників і дуже надихнулися їхньою сміливістю.

– Я хочу зазначити, що ми відкриті для всіх. Ми спілкуємося з усіма лідерами і представниками зацікавлених країн, і нікому не відмовимо в спілкуванні.

Головною умовою для встановлення нових економічних та політичних зв’язків на міжнародній арені Тихановська назвала незалежність Білорусі.

Вже більше 10 європейських країн підтримали протести у Білорусі на офіційному рівні та відмовилися визнавати результати президентських виборів 9 серпня, на яких Олександр Лукашенко здобув 80% голосів, а Світлана Тихановська – 10%.

Тисячі білоруських мітингувальників вийшли на вулиці, аби висловити незгоду із продовженням президентського терміну Лукашенка.

Світлана Тихановська через залякування та погрози виїхала до Литви, звідки спілкується із прихильниками за допомогою відеозвернень.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Dreamstime

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