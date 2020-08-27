Лукашенко пригрозил студентам армией за участие в акциях протеста

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил студентам, которые после 1 сентября будут выходить на протесты, аннулировать отсрочку от армии.

По его словам, “студенты, которые не хотят учиться, должны защищать родину”.

Обращение об аннулировании отсрочки от армии протестующим студентам уже подано министру оборону, сообщил Лукашенко и добавил, что он “не запугивает студентов”.

— Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону, — сказал он.

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Протесты в Беларуси

Лукашенко столкнулся с беспрецедентными протестами в Беларуси против своего правления после выборов 9 августа, на которых он одержал победу, набрав 80% голосов.

Однако не только белорусы, но и западные лидеры отказывались признавать результаты выборов, назвав их сфальсифицированными.

Источник: Белта