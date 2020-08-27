Лукашенко пригрозив студентам армією за участь в акціях протесту

Президент Білорусі Олександр Лукашенко пригрозив студентам, які після 1 вересня виходитимуть на протести, анулювати відстрочку від армії.

За його словами, “студенти, які не хочуть вчитися, повинні захищати батьківщину”.

Звернення про анулювання відстрочки від армії студентам, які виходять на акції, вже подано міністру оборону, повідомив Лукашенко і додав, що він “не залякує студентів”.

– Повторюю: хто хоче навчатися, той буде навчатися, матиме цю відстрочку. Хто піде на вулицю або вчитися не захоче, заходи вживатимемо за законом, – сказав він.

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Протести у Білорусі

Лукашенко зіткнувся з безпрецедентними протестами в Білорусі проти свого правління після виборів 9 серпня, на яких він здобув перемогу, набравши 80% голосів.

Однак не тільки білоруси, а й західні лідери відмовлялися визнавати результати виборів, назвавши їх сфальсифікованими.

Джерело: Белта