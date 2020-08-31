Страны Балтии ввели санкции против белорусских чиновников за жестокое подавление протестов в Беларуси и фальсификацию президентских выборов в стране.

Латвия, Литва и Эстония опубликовали список из 30 официальных лиц, среди которых Александр Лукашенко.

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Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что это первый шаг внедрения санкций, которые впоследствии могут расшириться.

— Мы настаивали на мирном диалоге и договоренностях между режимом и обществом, но видим, что режим к этому не готов, — сказал Науседа.

Ранее Евросоюз договаривался о введении санкций против должностных лиц Беларуси, однако конкретный список не принимали. Не все страны поддерживали внесение Александра Лукашенко в него. Поэтому страны Балтии решили внедрить санкционный пакет самостоятельно.

Накануне президент Беларуси заявил, что будет внедрять санкции против ЕС, если они примут такое решение. По словам Лукашенко, правительство должно внести предложения относительно переориентации всех торговых потоков из портов Литвы на другие. Ведь 30% литовского бюджета формируют именно белорусские грузопотоки через Литву.