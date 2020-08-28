Президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил западным странам в случае введения против Беларуси санкций, в ответ Республика Беларусь примет свои санкционные пакеты.

По его словам, правительство должно внести предложение по переориентации всех торговых потоков из портов Литвы на другие. Ведь 30% литовского бюджета формируют именно белорусские грузопотоки через Литву.

Читайте: Литва и соседние страны введут санкции против Беларуси, если этого не сделает ЕС

— Они зажрались и забыли, что такое Беларусь. Они думали, что нас можно нагнуть, запугать танками и ракетами. Посмотрим, кто кого еще пугать. Мы покажем, что такое санкции, — подчеркнул Лукашенко.

Также он отметил, что Беларусь уже когда-то проходила через санкции и они справились с этой проблемой, поэтому не нужно их пугать.

Санкции против Беларуси

Санкции против Беларуси планирует ввести Европейский Союз. Санкционные меры будут введены против ответственных за фальсификацию президентских выборов и тех, кто отдавал приказ о разгоне митингующих с помощью силы.

В то же время Литва и Эстония уже ввела пакет санкций против белорусских чиновников. Страны подготовили соответствующий список фамилий лиц, которым не будут выдавать визы для въезда в страны Балтии.

28 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил о возможном принятии санкционного пакета против Беларуси после того, как будет готов пакет санкций от ЕС.

Источник: Белта