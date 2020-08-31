Країни Балтії запровадили санкції проти білоруських чиновників через жорстоке придушення протестів у Білорусі та фальсифікацію президентських виборів у країні.

Латвія, Литва та Естонія опублікували список з 30 офіційних осіб, серед яких є Олександр Лукашенко.

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Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що це перший крок впровадження санкцій, які згодом можуть розширитись.

– Ми наполягали на мирному діалозі і домовленостях між режимом та суспільством, але бачимо, що режим до цього не готовий, – сказав Науседа.

Раніше Євросоюз домовлявся про введення санкцій проти посадових осіб Білорусі, проте конкретний список не ухвалювали. Оскільки не усі країни підтримували внесення Олександра Лукашенка до нього. Через це країни Балтії вирішили впровадити санкційний пакет самостійно.

Напередодні президент Білорусі заявив, що впроваджуватиме санкції проти ЄС, якщо вони ухвалять таке рішення. За словами Лукашенка, уряд має внести пропозиції щодо переорієнтування усіх торговельних потоків з портів Литви на інші. Адже 30% литовського бюджету формують саме білоруські вантажопотоки через Литву.