Санкции против Беларуси: главы МИД стран ЕС достигли согласия и готовят списки

Руководители министерств иностранных дел Европейского союза достигли политического согласия по санкциям против высшего политического руководства Беларуси.
Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жосеп Боррель.
— Министры достигли политической договоренности о введении персональных санкций против определенных лиц в Беларуси, которые были причастны к фальсификации выборов и последующим насильственным действиям. Эти санкции будут направлены против высшего политического руководства, — заявил Боррель.
Он не назвал точное количество лиц в санкционном списке, потому что его до сих пор дополняют.
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Также Боррель заявил, что ЕС не хочет превратить Беларусь на “вторую Украину”.
— Беларусь не является и не должна быть геополитическим вопросом. Беларусь не должна стать второй Украиной. Белорусский народ не ведет дискуссий относительно того, к кому они хотят быть ближе: к России или к ЕС, — отметил Боррель.
Он добавил, что главный вопрос в Беларуси — это демократия, свобода и права людей.
Протесты в Беларуси
После очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом на выборах 9 августа в Беларуси начались протесты.
Силовики ОМОН избивали и задерживали митингующих. Лидеры демократических стран осудили разгон людей в Минске и других городах.
Латвия и Эстония уже ввели санкции против белорусских чиновников.
Украина будет принимать решение о возможном введении санкций относительно Беларуси после того, как увидит санкционное решение Евросоюза.