Санкции против Беларуси: главы МИД стран ЕС достигли согласия и готовят списки

Руководители министерств иностранных дел Европейского союза достигли политического согласия по санкциям против высшего политического руководства Беларуси.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жосеп Боррель.

— Министры достигли политической договоренности о введении персональных санкций против определенных лиц в Беларуси, которые были причастны к фальсификации выборов и последующим насильственным действиям. Эти санкции будут направлены против высшего политического руководства, — заявил Боррель.

Он не назвал точное количество лиц в санкционном списке, потому что его до сих пор дополняют.

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Также Боррель заявил, что ЕС не хочет превратить Беларусь на “вторую Украину”.

— Беларусь не является и не должна быть геополитическим вопросом. Беларусь не должна стать второй Украиной. Белорусский народ не ведет дискуссий относительно того, к кому они хотят быть ближе: к России или к ЕС, — отметил Боррель.

Он добавил, что главный вопрос в Беларуси — это демократия, свобода и права людей.

Протесты в Беларуси

После очередного переизбрания Александра Лукашенко президентом на выборах 9 августа в Беларуси начались протесты.

Силовики ОМОН избивали и задерживали митингующих. Лидеры демократических стран осудили разгон людей в Минске и других городах.

Латвия и Эстония уже ввели санкции против белорусских чиновников.

Украина будет принимать решение о возможном введении санкций относительно Беларуси после того, как увидит санкционное решение Евросоюза.