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Факты / Мир

Александр Лукашенко попал в базу Миротворца

Президент Беларуси Александр Лукашенко попал в базу Миротворца.

Основанием для внесения Лукашенко в базу стало ”нарушение международных соглашений и договоренностей”, утверждают составители сайта.

— Несмотря на соответствующий запрос от Украины, он дал указание передать стране-агрессору России боевиков и наемников, которые совершали военные преступления на территории Украины, — пишут на сайте о Лукашенко.

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Александр Лукашенко попал в базу Миротворца

Также Лукашенко называют соратником пророссийских террористов и обвинили в покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины.

Протесты в Беларуси

С 9 августа продолжаются протесты в Беларуси против Александра Лукашенко. Их вызвали выборы президента, на которых в очередной раз он победил.

Оппозиция объявила общенациональную забастовку. В нем принимают участие крупные предприятия и заводы.

Первые митинги силой разогнала милиция. Арестовали тысячи людей, покалечили сотни.

Источник: Миротворец

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