Президент Білорусі Олександр Лукашенко потрапив до бази Миротворця.

Підставою для внесення Лукашенка до бази стало ”порушення міжнародних угод і домовленостей”, стверджують упорядники сайту.

– Попри відповідний запит від України, він дав вказівку передати країні-агресору Росії бойовиків і найманців, які здійснювали військові злочини на території України, – написано у картці Лукашенка.

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Також Лукашенка називають поплічником проросійських терористів і звинуватили у замаху на суверенітет і територіальну цілісність України.

Протести в Білорусі

З 9 серпня тривають протести у Білорусі проти Олександра Лукашенка. Їх спричинили вибори президента, на яких вчергове він переміг.

Опозиція оголосила загальнонаціональний страйк. У ньому приймають участь великі підприємства і заводи.

Перші мітинги силою розігнала міліція. Арештували тисячі людей, покалічили сотні.

Джерело: Миротворець