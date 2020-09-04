В Кувейте восемь женщин назначили судьями Конституционного суда. Они принесли присягу перед председателем Высшего судебного совета, Кассационного суда и председателем Конституционного суда Юсефом Аль-Мутавой.

Это впервые в истории страны, когда женщина занимает такую ​​должность.

Мутава указал 54 судьям, приведенным к присяге, на ответственность, которую они несут, и обязанности, которые необходимо соблюдать.

Он призвал их стремиться к справедливости и интересам сторон в судебном процессе.

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В июле генеральный прокурор Дирар Аль-Асус утвердил повышение восьми женщин-прокуроров к должности судьи.

Через определенный период времени после назначения работу женщин-судей будут оценивать.

Канадский Минфин возглавила женщина

Христя Фриланд приняла присягу и заняла место министра финансов Канады. Она стала первой женщиной на этом посту в истории страны. Она также сохранила за собой пост вице-премьера.

К этому Фриланд была вице-премьером и министром межправительственных дел в правительстве Канады.

Источник: Kuwait Times