Христя Фриланд приняла присягу и заняла место министра финансов Канады. К слову, она стала первой женщиной на этом посту в истории страны. Она также сохранила за собой пост вице-премьера.
К этому Фриланд была вицепремьер и министром межправительственных дел в правительстве Канады.
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Она получила эту должность после отставки предшественника Билла Морно в понедельник, 17 августа.
По словам Монро, сейчас благоприятное время, чтобы новый министр вел Канаду по пути экономического восстановления после пандемии.
Христя Фриланд (Кристина Александра Фриланд) — канадская писательница, журналистка и политик, вице-премьер-министр Канады.
Фриланд имеет украинские корни. Она родилась в семье Дональда Фриланда и украинки Галины Хомяк. И отец, и мать были адвокатами. Кроме того, Фриланд начинала свою карьеру журналиста в Украине как стрингер Financial Times, The Washington Post и The Economist.
Правительство Трюдо
В ноябре 2019 года Христя Фриланд в новом составе правительства стала вице-премьером.
Фриланд в новом правительстве отвечала за отношения между Канадой и США и за решение региональных проблем.
Источник: Global News