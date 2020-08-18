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Факты / Мир

Впервые в истории Канады Минфин возглавила женщина: Христя Фриланд приняла присягу

Христя Фриланд приняла присягу и заняла место министра финансов Канады. К слову, она стала первой женщиной на этом посту в истории страны. Она также сохранила за собой пост вице-премьера.

К этому Фриланд была вицепремьер и министром межправительственных дел в правительстве Канады.

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Она получила эту должность после отставки предшественника Билла Морно в понедельник, 17 августа.

По словам Монро, сейчас благоприятное время, чтобы новый министр вел Канаду по пути экономического восстановления после пандемии.

Христя Фриланд (Кристина Александра Фриланд) — канадская писательница, журналистка и политик, вице-премьер-министр Канады.

Фриланд имеет украинские корни. Она родилась в семье Дональда Фриланда и украинки Галины Хомяк. И отец, и мать были адвокатами. Кроме того, Фриланд начинала свою карьеру журналиста в Украине как стрингер Financial Times, The Washington Post и The Economist.

Правительство Трюдо

В ноябре 2019 года Христя Фриланд в новом составе правительства стала вице-премьером.

Фриланд в новом правительстве отвечала за отношения между Канадой и США и за решение региональных проблем.

Источник: Global News

Фото: УНИАН

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