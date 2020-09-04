У Кувейті вісім жінок призначили суддями Конституційного суди. Вони принесли присягу перед головою Вищої судової ради, Касаційного суду і головою Конституційного суду Юсефом Аль-Мутавою.
Це вперше в історії країни, коли жінка обіймає таку посаду.
Мутава вказав 54 суддям, приведеним до присяги, на відповідальність, яку вони несуть, і обов’язки, яких необхідно дотримуватися.
Він закликав їх прагнути до справедливості та інтересів сторін в судовому процесі.
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У липні генеральний прокурор Дірар Аль-Асус затвердив підвищення восьми жінок-прокурорів до посади судді.
Через певний період часу після призначення роботу жінок-суддів будуть оцінювати.
Канадський Мінфін очолила жінка
Христя Фріланд склала присягу та посіла місце міністра фінансів Канади. Вона стала першою жінко на цій посаді в історії країни.
До цього Фріланд була віце-прем’єром та міністром міжурядових справ в уряді Канади.
Джерело: Kuwait Times