У Кувейті вісім жінок призначили суддями Конституційного суди. Вони принесли присягу перед головою Вищої судової ради, Касаційного суду і головою Конституційного суду Юсефом Аль-Мутавою.

Це вперше в історії країни, коли жінка обіймає таку посаду.

Мутава вказав 54 суддям, приведеним до присяги, на відповідальність, яку вони несуть, і обов’язки, яких необхідно дотримуватися.

Він закликав їх прагнути до справедливості та інтересів сторін в судовому процесі.

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У липні генеральний прокурор Дірар Аль-Асус затвердив підвищення восьми жінок-прокурорів до посади судді.

Через певний період часу після призначення роботу жінок-суддів будуть оцінювати.

Канадський Мінфін очолила жінка

Христя Фріланд склала присягу та посіла місце міністра фінансів Канади. Вона стала першою жінко на цій посаді в історії країни.

До цього Фріланд була віце-прем’єром та міністром міжурядових справ в уряді Канади.

Джерело: Kuwait Times