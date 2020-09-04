Узурпировал власть: сайт МВД Беларуси “подал” Лукашенко в розыск

В четверг, 3 сентября, нынешний президент Беларуси Александр Лукашенко появился в списке разыскиваемых людей на сайте МВД Беларуси.

На сайте указано, что Лукашенко “обвиняется в военных преступлениях против белорусского народа и узурпации власти в Республике Беларусь”.

Очевидно, что Лукашенко “подали в розыск” хакеры.

Также в списке значится глава МВД Беларуси Юрий Караев.

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Санкции против Лукашенко

Более трех недель продолжаются протесты в Беларуси против правления Лукашенко. В первые дни акций белорусские власти приказали жестко разгонять протестующих.

ООН сообщила о 450 случаях пыток и шести пропавших демонстрантах в Беларуси.

31 августа Литва, Латвия и Эстония ввели запреты на въезд президенту Александру Лукашенко и 29 другим белорусским официальным лицам, не дожидаясь появления санкций остальных членов ЕС.

Лукашенко до сих пор не собирается прислушаться к протестам и пригрозил перекрыть европейские транзитные маршруты через свою страну в ответ на любые санкции.