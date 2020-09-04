Узурпував владу: сайт МВС Білорусі “подав” Лукашенка в розшук

У четвер, 3 вересня, нинішній президент Білорусі Олександр Лукашенко з’явився у списку розшукуваних людей на сайті МВС Білорусі.

На сайті вказано, що Лукашенко “звинувачується у військових злочинах проти білоруського народу та узурпації влади в Республіці Білорусь”.

Очевидно, що Лукашенка “подали в розшук” хакери.

Також у списку є глава МВС Білорусі Юрій Караєв.

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Санкції проти Лукашенка

Більше трьох тижнів тривають протести у Білорусі проти правління Лукашенка. У перші дні акцій білоруська влада наказала жорстко розганяти протестувальників.

ООН повідомила про 450 випадків катувань і шістьох зниклих демонстрантів у Білорусі.

31 серпня Литва, Латвія і Естонія ввели заборони на в’їзд президенту Олександру Лукашенку і 29 іншим білоруським офіційним особам, не чекаючи появи санкцій інших членів ЄС.

Лукашенко досі не збирається прислухатися до протестів і пригрозив перекрити європейські транзитні маршрути через свою країну у відповідь на будь-які санкції.