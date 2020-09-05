В Минске проходит очередной Женский марш. 5 сентября на улицы в колонне вышло около 3 тыс. человек.
Участницы начали шествие в 15.00 возле Комаровского рынка в Минске. К акции присоединились около десяти ЛГБТ-активистов.
В 15.30 участники прошли от Комаровского рынка до площади Якуба Коласа и далее до площади Победы.
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Около 16 часов колонна дошла до проспекта Независимости. Движение на проспекте не перекрыто, колонна движется по тротуарам, останавливается на светофорах.
Атмосфера на Майдане Независимости спокойная. В 19.00 в Красной церкви начнется месса, в которой примут участие представители всех конфессий.
Почему в Беларуси начались протесты
Протесты в Беларуси начались 9 августа — в день выборов президента. По результатам экзит-пола, победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80%, когда его главная оппонент Светлана Тихановская — 10%.
Противники действующего президента считают, что такие результаты голосования сфальсифицированы.