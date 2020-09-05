В Минске проходит очередной Женский марш. 5 сентября на улицы в колонне вышло около 3 тыс. человек.

Участницы начали шествие в 15.00 возле Комаровского рынка в Минске. К акции присоединились около десяти ЛГБТ-активистов.

В 15.30 участники прошли от Комаровского рынка до площади Якуба Коласа и далее до площади Победы.

Читайте: Протесты в Беларуси — онлайн

Около 16 часов колонна дошла до проспекта Независимости. Движение на проспекте не перекрыто, колонна движется по тротуарам, останавливается на светофорах.

Атмосфера на Майдане Независимости спокойная. В 19.00 в Красной церкви начнется месса, в которой примут участие представители всех конфессий.

Почему в Беларуси начались протесты

Протесты в Беларуси начались 9 августа — в день выборов президента. По результатам экзит-пола, победу одержал Александр Лукашенко, набрав более 80%, когда его главная оппонент Светлана Тихановская — 10%.

Противники действующего президента считают, что такие результаты голосования сфальсифицированы.