У Мінську проходить чергова Жіноча хода. 5 вересня на вулиці у колоні вийшло близько 3 тис. людей.

Учасниці розпочали ходу о 15.00 біля Камаровського ринку у Мінську. Також до акції приєдналися близько десяти ЛГБТ-активістів.

О 15.30 учасниці пройшли від Камаровського ринку до площі Якуба Коласа та далі до площі Перемоги.

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Близько 16 години колона дійшла до проспекту Незалежності. Рух на проспекті не перекрито, колона рухається тротуарами, зупиняється на світлофорах.

Атмосфера на Майдані Незалежності спокійна. О 19.00 у Червоній церкві почнеться меса, в якій візьмуть участь представники всіх конфесій.

Чому у Білорусі почалися протести

Протести в Білорусі почалися 9 серпня – у день виборів президента. За результатами екзит-полу, перемогу отримав Олександр Лукашенко, набравши більше 80%, коли його головна опонент Світлана Тихановська – 10%.

Противники чинного президента вважають, що такі результати голосування є сфальсифікованими.