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Факты / Мир

Координационный совет оппозиции Беларуси выдвинул новые требования к власти

Оппозиция Беларуси обвиняет действующее правительство и силовиков в политических репрессиях.

Требуют у власти восстановить демократию в стране, говорится в заявлении КР.

7 сентября исчезло трое членов Координационного совета оппозиции Беларуси.

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Для принятия мер по преодолению кризиса необходимо:

  • обеспечить расследование преступлений, совершенных в период с 9 августа по отношению к участникам мирных акций;
  • опубликовать правдивую информацию об итогах голосования на выборах президента;
  • прекратить политические репрессии, в частности, против членов Координационного совета;
  • рассмотреть вопрос отмены или пересмотра заведенных уголовных дел.

Ситуация в Беларуси

Из-за протестов в Беларуси и фальсификацию президентских выборов ЕС введет против страны санкции.

Ситуация в Беларуси обострилась после 9 августа — день выборов президента. По результатам ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80%. Его главный оппонент Светлана Тихановская — 10%.

Это вызвало массовые протесты в стране. На забастовки вышли рабочие заводов. Милиция силой разогнала акции протеста, около 400 человек искалечили, несколько тысяч задержали.

Источник: Координационный совет оппозиции Беларуси

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