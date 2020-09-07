Координационный совет оппозиции Беларуси выдвинул новые требования к власти

Оппозиция Беларуси обвиняет действующее правительство и силовиков в политических репрессиях.
Требуют у власти восстановить демократию в стране, говорится в заявлении КР.
7 сентября исчезло трое членов Координационного совета оппозиции Беларуси.
Читайте: Протесты в Беларуси: онлайн видео, фото и последние новости
Для принятия мер по преодолению кризиса необходимо:
- обеспечить расследование преступлений, совершенных в период с 9 августа по отношению к участникам мирных акций;
- опубликовать правдивую информацию об итогах голосования на выборах президента;
- прекратить политические репрессии, в частности, против членов Координационного совета;
- рассмотреть вопрос отмены или пересмотра заведенных уголовных дел.
Ситуация в Беларуси
Из-за протестов в Беларуси и фальсификацию президентских выборов ЕС введет против страны санкции.
Ситуация в Беларуси обострилась после 9 августа — день выборов президента. По результатам ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80%. Его главный оппонент Светлана Тихановская — 10%.
Это вызвало массовые протесты в стране. На забастовки вышли рабочие заводов. Милиция силой разогнала акции протеста, около 400 человек искалечили, несколько тысяч задержали.
Источник: Координационный совет оппозиции Беларуси