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Координаційна рада опозиції Білорусі висунула нові вимоги до влади

Опозиція Білорусі звинувачує чинний уряд та силовиків у політичних репресіях.

Вимагають у влади відновити демократію в країні, йдеться у заяві КР.

7 вересня зникло троє членів Координаційної ради опозиції Білорусі.

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Для вжиття заходів щодо подолання кризи необхідно:

  • забезпечити розслідування злочинів, скоєних у період з 9 серпня щодо учасників мирних акцій;
  • опублікувати правдиву інформацію про підсумки голосування на виборах президента;
  • припинити політичні репресії, зокрема, щодо членів Координаційної ради;
  • розглянути питання скасування або перегляду заведених кримінальних справ.

Ситуація у Білорусі

Через протести у Білорусі та фальсифікацію президентських виборів ЄС запровадить проти країни санкції.

Ситуація у Білорусі загострилась після 9 серпня – дня виборів президента. За результатами ЦВК, перемогу отримав Олександр Лукашенко, набравши 80%. Його головний опонент Світлана Тихановська – 10%.

Це викликало масові протести у країні. На страйки вийшли робітники заводів. Міліція силою розігнала акції протесту, близько 400 людей скалічили, кілька тисяч затримали.

ДжерелоКоординаційна рада опозиції Білорусі

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