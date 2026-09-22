С 1 октября 2026 года правила выезда мужчин за границу во время военного положения зависят, прежде всего, от возраста и наличия законных оснований для пересечения границы.

Правила пересечения границы определяются, в частности, законом о мобилизационной подготовке и мобилизации и постановлением Кабмина №57. Для отдельных категорий мужчин законодательство устанавливает дополнительные требования к документам и условиям выезда.

Кто из мужчин может выехать за границу с 1 октября 2026 года, какие документы необходимо иметь и какие правила действуют для разных категорий – читайте в материале Факти ICTV.

Сейчас смотрят

Как проверить запрет на выезд за границу онлайн

Украинцы могут заранее проверить онлайн, установлено ли в отношении них временное ограничение на выезд за границу. Соответствующая информация доступна в Личном кабинете Государственной пограничной службы Украины.

Сервис позволяет узнать о наличии ограничения на пересечение государственной границы, в частности в случаях, когда оно установлено в рамках исполнительного производства или на основании соответствующего решения.

Такие ограничения могут возникать, в частности, из-за невыполнения обязательств в исполнительных производствах, например, по уплате алиментов или задолженности.

В то же время онлайн-проверка не охватывает все основания, по которым человеку могут отказать в пересечении границы. В частности, сервис не является способом проверки права мужчин на выезд во время военного положения. В таких случаях возможность пересечь границу определяется в соответствии с действующими Правилами пересечения государственной границы и документами, подтверждающими право на выезд.

Проверка через Личный кабинет ГПСУ также не отменяет установленное ограничение. Она позволяет заранее узнать о его наличии и, при необходимости, выяснить основание и урегулировать вопрос до запланированной поездки.

Ранее для получения информации о возможном запрете необходимо было обращаться в Госпогранислужбу с запросом и ждать ответа.

Что проверяют у мужчин при выезде за границу

При пересечении государственной границы мужчины должны предъявить паспортный документ, дающий право на выезд из Украины, а в предусмотренных законодательством случаях – военно-учетный документ и документы, подтверждающие основание для выезда.

Для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, на которых распространяются ограничения во время военного положения, право на пересечение границы зависит от конкретного основания. Поэтому перечень необходимых документов может отличаться в зависимости от категории.

Мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать из Украины при наличии документа, дающего право на пересечение государственной границы, и военно-учетного документа. Для отдельных должностных лиц этой возрастной категории действуют специальные правила.

Во время пограничного контроля уполномоченные лица ГПСУ проверяют документы и сведения, необходимые для подтверждения права на выезд. Поэтому перед поездкой следует убедиться, что военно-учетный документ действителен, а необходимые для конкретного основания документы оформлены надлежащим образом.

Если мужчина не имеет права на выезд или не может подтвердить его необходимыми документами, в пересечении государственной границы ему могут отказать.

Как журналистам выехать за границу: условия и документы

Для журналистов, сотрудников СМИ и представителей сферы стратегических коммуникаций в период военного положения с 1 октября действует особый порядок выезда за границу.

Мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, относящиеся к этим категориям, могут выезжать из Украины в служебных целях и находиться за границей до 60 календарных дней. Для пересечения границы необходимо выполнить установленные законодательством требования и подготовить соответствующие документы.

Одним из условий выезда журналистов и работников СМИ за границу является получение письма-согласования от Госкомтелерадио.

В нем должны быть указаны цель служебной поездки, дата выезда из Украины, ориентировочная дата возвращения и пункт пропуска через государственную границу.

Во время пограничного контроля журналистам также необходимо иметь документы, предусмотренные для соответствующей категории военнообязанных. Перед поездкой следует проверить актуальность военно-учетных данных и заранее подготовить документы, подтверждающие право на выезд из Украины.

Специальные правила выезда за границу для мужчин, работающих в сфере СМИ, информации и стратегических коммуникаций, предусмотрены изменениями, внесенными постановлением Кабинета Министров №1509 в Правила пересечения государственной границы.

Можно ли выехать за границу, имея отсрочку от призыва

Мужчины, имеющие отсрочку от призыва, могут выезжать за границу во время военного положения, однако сама отсрочка не дает автоматического права на пересечение государственной границы.

Для выезда военнообязанный должен соответствовать требованиям, установленным законодательством, и подтвердить законное основание необходимыми документами.

В частности, мужчина должен иметь действующую бронь и военно-учетный документ с актуальными данными. Информация о броне должна быть внесена в соответствующие государственные реестры.

Если забронированный работник выезжает за границу в служебную командировку, при прохождении пограничного контроля необходимо также предоставить документы, подтверждающие командировку, и другие документы, предусмотренные для соответствующего основания пересечения границы.

Отдельные правила бронирования действуют для работников предприятий оборонно-промышленного комплекса и компаний со статусом критически важных. Такие предприятия могут бронировать работников на срок до 45 дней, в частности для приведения военно-учетных документов в соответствие с требованиями законодательства и завершения процедуры бронирования.

В то же время временное бронирование на 45 дней само по себе не является основанием для выезда за границу.

Поэтому перед поездкой забронированным мужчинам следует проверить статус бронирования, актуальность военно-учетных данных и наличие всех документов, необходимых для конкретного основания выезда. Окончательное решение о пропуске через государственную границу принимают пограничники после проверки документов и права на выезд.

Отказ в выезде за границу при наличии бронирования: какие могут быть причины

Даже при наличии действующей брони мужчине могут отказать в выезде за границу в октябре 2026 года. Бронь сама по себе не гарантирует права на пересечение государственной границы, если военнообязанный не соответствует установленным требованиям или не может подтвердить законное основание для поездки.

Причиной отказа в выезде могут стать несоответствия в военно-учетных данных, отсутствие информации о действующей брони в электронных реестрах, проблемы с военно-учетным документом или отсутствие необходимых документов, подтверждающих цель и основание пересечения границы.

Перед поездкой забронировавшему билет мужчине следует проверить, правильно ли отображается статус бронирования в «Резерв+», актуальны ли его военно-учетные данные и подготовлены ли все документы для конкретного основания выезда за границу.

Такая проверка поможет заблаговременно выявить возможные несоответствия в документах или реестрах и снизить риск отказа при прохождении пограничного контроля.

Кто из мужчин может выехать за границу во время военного положения

В октябре мужчины в возрасте от 18 до 22 лет включительно могут выезжать из Украины во время военного положения. Для пересечения государственной границы необходимо иметь документ, дающий право на выезд за границу, и военно-учетный документ.

Возрастные ограничения на выезд также не распространяются на мужчин, достигших 60 лет.

Отдельно пересекать границу могут мужчины, исключенные из воинского учета на законных основаниях. Соответствующий статус должен быть надлежащим образом оформлен и подтвержден необходимыми документами.

Для мужчин в возрасте от 23 до 60 лет возможность выезда за границу зависит от конкретного основания, предусмотренного действующими правилами пересечения государственной границы.

Среди таких оснований могут быть семейные обстоятельства, сопровождение лиц с инвалидностью или людей, нуждающихся в постоянном уходе, выезд на лечение или реабилитацию, а также отдельные случаи, связанные с обучением или профессиональной деятельностью.

В то же время принадлежность к определенной категории сама по себе не всегда гарантирует право на пересечение границы. Во время пограничного контроля человек должен подтвердить основание для выезда соответствующими документами, а в предусмотренных законодательством случаях пограничники проверяют и военно-учетные данные.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.