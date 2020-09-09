Отравление Навального: Германия призвала РФ начать расследование

Правительство Германии призвало Россию предоставить объяснения по громкому делу отравления оппозиционного политика Алексея Навального.

Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Олаф Шольц подчеркнул, что нет никаких оснований сомневаться в том, что Навального хотели устранить с помощью Новичка.

— Это тяжелое преступление, и мы абсолютно уверены в том, что покушение на Алексея Навального было сделано с использованием вещества из группы ядов Новичок. Мы призываем правительство РФ провести расследование и предоставить все необходимые разъяснения по этому делу, — отметил политик.

Олаф Шольц добавил, что лаборатория Бундесвер, где была проведена экспертиза, работает в соответствии с международными стандартами.

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Что случилось с Алексеем Навальным

Российского оппозиционного блогера Алексея Навального госпитализировали в больницу города Омск 20 августа.

Тогда врачи определили его диагноз как нарушение обмена веществ, а никаких ядов в крови и моче найдено не было. Состояние политика ухудшилось и он впал в кому.

После длительных переговоров Навального доставили спецсамолетом в Германию. Во время проведения необходимых анализов 4 сентября выяснилось, что оппозиционера могли отравить субстанцией из группы известных отравляющих веществ Новичек.

Власти России тем временем отрицают такую теорию, даже не начав собственного расследования.

Вывести Алексея Навального из комы немецким медикам удалось лишь 7 сентября, он находится в стабильно тяжелом состоянии.