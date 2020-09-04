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Факты / Мир

Отравление Навального: НАТО требует от России раскрытия программы Новичок

Североатлантический альянс НАТО требует от России раскрытия программы Новичок после того, как было доказано, что отравление Алексея Навального было из-за вещества из этой группы.

Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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— Германия уже проинформировала всех союзников о выводах исследования об отравлении Навального. НАТО осуждает эту атаку и призывает Россию предоставить полную информацию о программе Новичок, — говорится в сообщении Столтенберга.

Кроме этого, генсек НАТО на пресс-конференции отметил, что страны Североатлантического альянса обсуждают ответные меры против РФ за отравление Навального.

По его словам, применение химического оружия демонстрирует полное пренебрежение к человеческой жизни и является неприемлемым нарушением международных норм и правил.

МИД Украины призывает ввести санкции против России за отравление Навального и пересмотреть политику в отношении строительства Северного потока-2.

Глава ведомства Дмитрий Кулеба отметил, что все, кто оппонирует политике РФ за отравление российского оппозиционера, должны применить соответствующие санкции, ведь такие действия свидетельствуют о том, что Россия ведет борьбу с инакомыслием.

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