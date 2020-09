Отравление Навального: НАТО требует от России раскрытия программы Новичок

Североатлантический альянс НАТО требует от России раскрытия программы Новичок после того, как было доказано, что отравление Алексея Навального было из-за вещества из этой группы.

Об этом сообщил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Germany briefed Allies on their specialists’ findings in the poisoning of Alexey Navalny. All #NATO Allies condemn this attack. We call on Russia to provide complete disclosure of the Novichok programme to @OPCW & to cooperate with an impartial, international investigation. pic.twitter.com/kUTh3ntrPe

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 4, 2020