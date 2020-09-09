Отруєння Навального: Німеччина закликала РФ розпочати розслідування

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Факти / Світ / Росія

Це неприйнятно: Німеччина розкритикувала реакцію Росії щодо отруєння Навального

Уряд Німеччини закликав Росію надати пояснення щодо гучної справи отруєння опозиційного політика Олексія Навального.

Віце-канцлер та міністр фінансів ФРН Олаф Шольц підкреслив, що немає жодних підстав сумніватися у тому, що Навального хотіли усунути за допомогою Новачка.

– Це тяжкий злочин, і ми абсолютно впевнені в тому, що замах на Олексія Навального було зроблено з використанням речовини з групи отрут Новачок.

Ми закликаємо уряд РФ провести розслідування та надати усі необхідні роз’яснення у справі, – зауважив політик.

Олаф Шольц додав, що лабораторія Бундесвер, де було проведено експертизу, працює відповідно до міжнародних стандартів.

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Що сталося з Олексієм Навальним

Російського опозиційного блогера Олексія Навального госпіталізували в лікарню міста Омськ 20 серпня.

Тоді лікарі визначили його діагноз як порушення обміну речовин, а жодних отрут у крові та сечі знайдено не було. Стан політика погіршився і він впав у кому.

Після тривалих переговорів Навального доправили спецлітаком до Німеччини. Під час проведення необхідних аналізів 4 вересня з’ясувалося, що опозиціонера могли отруїти субстанцією з групи відомих отруйних речовин Новачок.

Влада Росії тим часом заперечує таку теорію, навіть не розпочавши власного розслідування.

Вивести Олексія Навального з коми німецьким медикам вдалося лише 7 вересня, він перебуває у стабільно важкому стані.

Джерело: РИА Новости

Фото: Dreamstime

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