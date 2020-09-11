После восьмого раунда переговоров между Европейским Союзом и Великобританией остаются разногласия по ключевым вопросам в соглашении о будущих отношениях.
Об этом сообщил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.
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По его словам, ЕС с расположением относится к амбициозному будущему партнерству с Великобританией, ведь это пойдет на пользу всем. Но в этом случае не нужно недооценивать экономические и социальные последствия при отсутствии торговой сделки.
— В то время, когда ЕС демонстрирует гибкость, Лондон не желает поддерживать фундаментальные принципы и интересы Евросоюза, — говорится в заявлении Барнье.
Представитель ЕС отметил, что существенные разногласия сохраняются в тех областях, которые представляют существенный интерес для ЕС. В то же время Великобритания отказывается включать в соглашение гарантии честной конкуренции и требует свободного доступа к рынку Европейского Союза.
Мишель Барнье отметил, что нужно обеспечить взаимное доверие и уверенность для подписания соглашения о партнерстве.
Кроме того, ЕС начинает усиленно работать над обеспечением готовности к любым сценариям, даже самым худшим, которые могут случиться 1 января 2021 года.
Brexit
Великобритания планирует принятие нового законодательства, которое отменяет ключевую часть прошлогоднего соглашения о выходе из ЕС. Такой шаг позволит устранить требование о новых таможенных правилах Северной Ирландии, предназначенные для предотвращения возвращения проверок на границе.
Премьер-министр Борис Джонсон отметил, что выход Великобритании из ЕС будет иметь хороший результат, даже при отсутствии торговой сделки.
Великобритания формально вышла из Европейского Союза в январе, однако продолжала следовать правилам, установленным в Брюсселе в течение переходного периода, который заканчивается в декабре.