После восьмого раунда переговоров между Европейским Союзом и Великобританией остаются разногласия по ключевым вопросам в соглашении о будущих отношениях.

Об этом сообщил главный переговорщик ЕС Мишель Барнье.

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По его словам, ЕС с расположением относится к амбициозному будущему партнерству с Великобританией, ведь это пойдет на пользу всем. Но в этом случае не нужно недооценивать экономические и социальные последствия при отсутствии торговой сделки.

— В то время, когда ЕС демонстрирует гибкость, Лондон не желает поддерживать фундаментальные принципы и интересы Евросоюза, — говорится в заявлении Барнье.

Представитель ЕС отметил, что существенные разногласия сохраняются в тех областях, которые представляют существенный интерес для ЕС. В то же время Великобритания отказывается включать в соглашение гарантии честной конкуренции и требует свободного доступа к рынку Европейского Союза.

Мишель Барнье отметил, что нужно обеспечить взаимное доверие и уверенность для подписания соглашения о партнерстве.

Кроме того, ЕС начинает усиленно работать над обеспечением готовности к любым сценариям, даже самым худшим, которые могут случиться 1 января 2021 года.

Brexit

Великобритания планирует принятие нового законодательства, которое отменяет ключевую часть прошлогоднего соглашения о выходе из ЕС. Такой шаг позволит устранить требование о новых таможенных правилах Северной Ирландии, предназначенные для предотвращения возвращения проверок на границе.

Премьер-министр Борис Джонсон отметил, что выход Великобритании из ЕС будет иметь хороший результат, даже при отсутствии торговой сделки.

Великобритания формально вышла из Европейского Союза в январе, однако продолжала следовать правилам, установленным в Брюсселе в течение переходного периода, который заканчивается в декабре.