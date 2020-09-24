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Факты / Мир

В Австралии 380 черных дельфинов погибли на берегу

Около 500 гринд или черных дельфинов (морские млекопитающие) оказались на берегу австралийского штата- острова Тасмания.

Животных вынесло на мель, в результате чего 380 из них погибли.

Еще около 50 особей спасателям удалось вернуть обратно на глубину, однако они были слабыми.

Читайте: В Австралии 150 черных дельфинов выбросились на берег

Чрезвычайное происшествие может быть связано с сильными приливами, считают власти страны.

Гринды или черные дельфины — млекопитающие, длина которых варьируется от 3,5 до 8,5 метров, а вес — около 800 кг. Они живут в открытом море и редко подплывают близко к берегу.

Гринда - фото

Дельфины в Черном море

Ситуация с морскими млекопитающими напряжена и в украинских морях.

Ученые фиксируют вымирание дельфинов в Черном море.

Исчезновение животных связано с экологической ситуацией и деятельностью людей.

Источник: The Washington Post, The Sun

Фото: Pixabay

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