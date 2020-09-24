В Австралії 380 чорних дельфінів загинули на березі

Близько 500 гринд або чорних дельфінів (морські ссавці) виявили на березі австралійського штата-острова Тасманія.
Тварин винесло на мілину, через що 380 з них загинуло.
Ще близько 50 особин рятувальникам вдалося повернути назад на глибину, однак вони були слабкими.
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Надзвичайна подія може бути пов’язана з сильними припливами, вважає влада країни.
Гринди або чорні дельфіни – ссавці, довжина яких варіюється від 3,5 до 8,5 метрів, а вага – близько 800 кг. Вони живуть у відкритому морі і рідко підпливають близько до берега.
Дельфіни у Чорному морі
Ситуація з морськими ссавцями напружена і в українських морях.
Науковці фіксують вимирання дельфінів у Чорному морі.
Зникнення тварин пов’язано з екологічною ситуацією і діяльністю людей.
Джерело: The Washington Post, The Sun