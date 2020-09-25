ЕС может расширить санкционный список лиц за нарушение целостности Украины

Европейский Союз может расширить список лиц, в отношении которых будут применяться санкции за нарушение территориальной целостности и суверенитета Украины.

По данным ЕС, такое решение могут принять 28 сентября на уровне послов стран-членов Евросоюза.

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— Комитет постоянных представителей готов дать зеленый свет относительно принятия такого решения несколькими днями позже, — отметили в Европейском совете.

К действующему списку санкций добавят новые лица, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, независимости и суверенитету Украины.

Ранее украинские представители высказывали мнение по внедрению дополнительных санкций против лиц, связанных со строительством Керченского моста.

Санкций против РФ

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос уверен, что сотрудничество с международными партнерами должно привести к ужесточению санкций против России, ведь Украина не может самостоятельно решать вооруженный конфликт на Донбассе и вести борьбу за Крым.

По его словам, нужно продолжать активно сотрудничать с мировыми лидерами, поднимать вопрос по наращиванию санкций.