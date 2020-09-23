Президент Украины Владимир Зеленский встретился с послами государств G7.

В ходе встречи стороны обсудили ситуацию вокруг Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро Украины, сообщили в Офисе президента.

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Глава государства пообещал послам G7 защищать независимость антикоррупционных органов.

— Как гарант Конституции готов всячески защищать и обеспечивать независимость и прозрачность их работы. В то же время требовать обеспечения права украинских граждан видеть действенную работу этих органов, — подчеркнул он.

Относительно экономических перспектив страны Зеленский заявил, что власть стремится заложить основу для устойчивого динамического развития Украины.

Также он отметил, что стоит на позиции сохранения независимости Национального банка Украины.

КСУ и НАБУ

16 сентября Конституционный суд Украины признал неконституционными ряд положений в законе о НАБУ.

Суд признал, что у президента Украины нет полномочий назначать или увольнять директора НАБУ.

По мнению политологов, ситуация с судом связана с попытками украинских активистов повлиять на формирование комиссии по выбору главы.