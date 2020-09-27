Армия Азербайджана начала контрнаступательную операцию по всему фронту на линии соприкосновения с самопровозглашенным Нагорным Карабахом.

В Министерстве обороны республики сообщили, что личный состав и танковые подразделения при поддержке подразделений ракетно-артиллерийских войск, фронтовой авиации и беспилотных летательных аппаратов обнаружили военные объекты и боевую технику вооруженных сил Армении, расположенные на передней линии, поэтому уничтожают их.

Контрнаступление все еще продолжается.

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В то же время, пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян заявила, что атаки Вооруженных сил Азербайджана по нескольким направлениям линии соприкосновения с Нагорным Карабахом удалось отбить.

Ситуация с Нагорным Карабахом

Азербайджан в начале 1990-х годов потерял контроль над территорией Нагорного Карабаха и семи районами из-за конфликта с армянским населением региона и Арменией.

Нагорный Карабах признали международной частью Азербайджана, однако контролируют его этнические армяне. Время от времени здесь возобновляются бои на границе.

В частности, в июле этого года Азербайджан и Армения устроили артиллерийскую перестрелку на границе.

В 1992 году для поиска путей мирного урегулирования конфликта создали специальную группу, куда входят Азербайджан, Армения, Беларусь, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.

Источник: Министерство обороны Азербайджана