Армія Азербайджану почала контрнаступальну операцію по всьому фронту на лінії зіткнення з самопроголошеним Нагірним Карабахом.

У Міністерстві оборони республіки повідомили, що особовий склад і танкові підрозділи за підтримки підрозділів ракетно-артилерійських військ, фронтової авіації і безпілотних літальних апаратів виявили військові об’єкти і бойову техніку збройних сил Вірменії, розташовані на передній лінії, тому знищують їх.

Контрнаступ все ще триває.

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Водночас, прес-секретар Міноборони Вірменії Шушан Степанян заявила, що атаки Збройних сил Азербайджану за кількома напрямками лінії зіткнення з Нагорним Карабахом вдалося відбити.

Ситуація з Нагірним Карабахом

Азербайджан на початку 1990-х років втратив контроль над територією Нагірного Карабаху і сімома районами через конфлікт з вірменським населенням регіону та Вірменією.

Нагірний Карабах визнали міжнародною частиною Азербайджану, проте контролюють його етнічні вірмени. Час від часу тут поновлюються бої на кордоні.

Зокрема, у липні цього року Азербайджан та Вірменія влаштували артилерійську перестрілку на кордоні.

У 1992 році для пошуку шляхів мирного врегулювання конфлікту стоврили спеціальну групу, куди входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія і Туреччина. Співголовами групи є Росія, Франція і США.

Джерело: Міністерство оборони Азербайджану